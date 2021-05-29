Çiftçinin kuraklık feryadı

Meteoroloji’nin 2020 yılı kuraklık haritasına göre Amasya, Çorum ve Yozgat alarm veriyor. Bazı çiftçiler, kuraklık sebebiyle ekili tarlalarını saman yapmak için erken biçmeye başladı.

2020 yılı, dünyanın son 100 yılda gördüğü en sıcak yıllardan biri olarak kayıtlara geçti. Değişen iklim, artan kuraklık Türkiye’de de bazı bölgelerde tehlikeli boyutlara ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 Türkiye kuraklık haritasını Ocak ayında paylaştı. 12 aylık analiz, iç kesimlerde kuraklığın çarpıcı boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Buna göre, Amasya, Çorum ve Yozgat alarm veriyor. Uzmanlar, kuru tarım yapılan arazide buğday ve arpa üretiminde yüzde 75 oranında zarar meydana geldiğini söylüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Amasya, Çorum ve Yozgat Bölgesi’nde bu yıl yağışlar yüzde 40 azaldı. Azalan yağışlara bağlı yaşanan kuraklık ekili tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, Amasya’nın son beş yıldır kuraklık yaşadığını ancak mevcut durumun bu yıl itibariyle hat safhaya çıktığını aktardı. Baş, hasat zamanı arpa ve buğday ekili tarlalara biçerdöverin girmeyeceğini söyledi.

‘Çok büyük zarar gördük’

Gazete Duvar’ın haberine göre, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum’da beklenen yağışların gerçekleşmemesi dolayısıyla tarım alanlarında ciddî sıkıntıların yaşandığını söyledi. Sayan, “Bu yıl üretim sezonumuz her zamankinden çok zor geçiyor. Tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde bir gün olsun, işlerimizi aksatmadan, tüm zor şartlara rağmen üretime devam ettik. Geçtiğimiz aylarda fahiş gübre ve ilaç artışları ile mücadele eden çiftçilerimiz, bugün de iklimsel kuraklıkla mücadele etmektedir. İlimizde arpa üreticisi yüzde 80, buğday üreticisi de yaklaşık yüzde 50 zarar görmüştür” dedi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, arazideki buğdayların kuruduğunu belirterek ‘’Yetkililerimizden, siyasilerimizden bölgemize destek bekliyoruz. Sonuçta dokuzuncu ayda tekrar ekim yapacağız. Bu tarladan mahsul almadan diğer tarlaları ekme şansımız yok. Son 3-4 yıldır yüzde 50 kuraklık vardı. Bu yıl il merkezi ve birkaç ilçede yüzde 80-90 kuraklık var” diye konuştu.

Kuraklık afet ilân edilmeli

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara’nın Balâ ilçesindeki köyleri ve tarım arazilerini ziyaret ederek kuraklığın ne boyutlarda olduğunu incelediler. Ziyaretleriyle ilgili konuşan Oral, kuraklığın Balâ ilçesinde görüldüğü gibi bütün ülkede farklı boyutlarda olsa da çok sıkıntılı durumlar meydana getirdiğini belirterek, “Kuraklık Kovid-19 pandemisiyle birlikte afet kapsamına alınmalı ve aynı derecede ilgi gösterilerek çözülmelidir. Ekinlerin pek çoğu tarlada yanmış, yanmayanların ise biçilemeyecek kadar zayıf kaldığını gördük” dedi. İktidara çağrıda bulunan Oral, bölgesel sulama projelerinin kapsamlı bir şekilde ve âcil olarak ele alınması gerektiğini, acil bir Su Kanunu çıkarılmasının önemini işaret etti. Bu süreçte çiftçilerin ekonomik bir çöküntü yaşadığını da işaret eden Oral, Tarım Kredi ve banka borçlarının faiz üstüne faizle değil en az bir yıl faizsiz erteleme ile anapara merkezli bir kolaylık ile yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Dünyamız ısınıyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve Dünya’daki hava, iklim ve su kaynakları üzerine çalışan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünyanın ısındığını ve tedbirler alınmazsa en sıcak yıl olacağı uyarısını yaptı. WMO, sosyal medya hesapları üzerinden gelecek 5 yılın iklim tahminlerini paylaştı. İngilizce ve İspanyolca olarak paylaşılan açıklamalar kırmızı alarm niteliği taşıyor. Paylaşımda şunlar kaydedildi: “% 90 ihtimalle 2021-2025 arasındaki en az bir yıl, tarihe geçmiş en sıcak yıl olacak ve bir önceki en sıcak yıl olan 2016’yı geçecek. ‘Önümüzdeki 5 yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklık % 40 ihtimalle geçici olarak sanayi öncesi seviyenin 1,5 ° C üzerine çıkacak ve ihtimal her geçen gün artıyor.”