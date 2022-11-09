Cihan Kolivar tutuklandı

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi. Burada sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi. Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. AA

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