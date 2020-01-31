Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: - Çin'den gelen bütün yolcuları kontrolden geçiriyoruz. Çin'den gelen 11 bin kişi kameralarla tarandı. - Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı. - Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok - Resmi açıklamaları dikkate alınız - Bakanlık dışındaki bilgilendirmelere itibar etmeyiniz. - Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. - Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı.

Okunma Sayısı: 56

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.