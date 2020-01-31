Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Çin'den gelen bütün yolcuları kontrolden geçiriyoruz. Çin'den gelen 11 bin kişi kameralarla tarandı.
- Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı.
- Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok
- Resmi açıklamaları dikkate alınız
- Bakanlık dışındaki bilgilendirmelere itibar etmeyiniz.
- Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli.
- Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı.