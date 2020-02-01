"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Çin'den getirilen 42 kişiye ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

01 Şubat 2020, Cumartesi 22:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadığını bildirdi.

Koca, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanı'na gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400 M tipi askeri kargo uçağını karşıladı. Karşılamada Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de yer aldı. 

Operasyona ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Bakan Koca, 42 kişiyi sağ salim getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Operasyonun ambulansa dönüştürülen TSK'ye ait bir uçakla gerçekleştirildiğini aktaran Koca, uçağın beraberindeki sağlık ekibiyle, dün öğlen saatlerinde hareket ettiğini hatırlattı. 

Uçakta toplam 42 yolcu bulunduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:

"Aileleri ile beraber 32 Türk, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil, kıyafetler dahil, alınması gereken bütün tedbirler alınarak bu yolcular getirildi. Uçakta bulunan enfeksiyon uzmanı İrfan Hocamız ile telefonla görüşme yaptım. Kendileri, var olan yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, bütün vatandaşlarımızın ve dost, kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler."

Ayrıca, askeri personelin de sağlıklı olduğunu öğrendiğini ifade eden Koca, getirilen 42 kişinin hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcular için kullanılmak üzere hazırlanan Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.                   

Şimdiye kadar hiçbir ülkenin Çin'den getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmediğini anlatan Sağlık Bakanı Koca, "Bu anlamda her hastanın ayrı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu numune tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı, bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı bir süreç planlandı." dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün "ciddi durum" ilan etmesinden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını vurgulayan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızı altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreçte özellikle üniversitelerimizde yetkin olduğunu bildiğimiz, Bakanlığımızda yetkin olduğunu bildiğimiz akademisyenlerimizden oluşan geniş bir Bilim Kurulu oluşturduk. Bilim Kurulu olarak her gün bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri ve önerileri ele alarak bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız."

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bilgiler dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini isteyen Koca, gelen yolcuların yine Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda ambulanslarla hastaneye sevkinin yapıldığını vurguladı.

Gelenlerin hastane ortamına yerleştikten sonra Bilim Kurulu adına orada alınması gereken tedbirleri ve hastanenin durumunu yerinde göreceklerini bildiren Koca, "Özellikle devletimizin güçlü olduğunu dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile özellikle anbean takip ederek süreç hakkında hep bilgilenmiş oldular, daha 3 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle tekrar arayıp yolcuların durumu ile ilgili bilgi aldılar. Bu süreci birlikte götürdüğümüz Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı. 

Havaalanındaki hazırlıklar

Vuhan’dan gelen uçak piste inmeden önce havaalanında yoğun hazırlık yapıldı. Askeri personel geçirgen olmayan elbiselerini giydi. 

42 kişiyi getiren A400 M tipi askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı’na inişinin ardından hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapıldı. Sonrasında meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirildi.

Sevk işleminin ardından ambulanslar da arındırılacak

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, alandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ambulanslara alındı. Yolculara ambulanslara nakline özel kıyafetli askeri personel yardımcı oldu. 

Uçakta bulunanlar 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye giden ambulanslar konvoy halinde hareket etmedi. Uçaktan inen yolcular peyderpey hastaneye transfer edildi. 

Sevk işleminin tamamlanmasının ardından ambulansların da arındırma işleminden geçirileceği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzyılın ihanetine tepki ve protestolar devam ediyor

    Kudüs’süz barış olmaz

    Müslüman iki ailenin ilgilendiği kilise

    Brexit bize de zarar verecek

    Libya da Suriye olma yolunda

    Alamadığı malî haklarına iade kararı

    İkinci el yatırım aracı oldu

    Genç çiftçi projesi ne oldu?

    Trump'a yönelik azil maddeleri bu hafta oylanacak

    Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağa iniş izni vermedi

    Arap Birliği: Trump'ın planını tamamen reddediyoruz

    Çin'den getirilen 42 kişiye ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un

    Atina: Türkiye'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz

    İktidar ömrünü doldurdu

    İstanbul'daki 8 okul hakkında yıkım kararı

    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

    Durdurulamıyor: Yeni tip koronavirüs 25'ten fazla ülke ve bölgeye sıçradı!

    Adalet yoksa mağduriyet vardır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstaddan mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların husûsî vaktidir
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye, Hasan’ı çok sevdi
    Ahmet BATTAL

    Karşılama ve uğurlama
    Genel

    Alamadığı malî haklarına iade kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İkinci el yatırım aracı oldu
    Abdurrahman AYDIN

    Gök katmanları mı, paralel kâinat mı, yoksa..?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Fânî ömrüm bâkî olsun istiyorum
    Adnan NACİR

    Elazığ Depremi’nin ardından...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.