Çin’e destek ayıbı

Türkiye Çin’i, Türki ve çoğu Müslüman bir halk olan Uygurların haklarını ihlâl etmekle suçlamıştı.

Çin’in Şincan bölgesinde açtığı ‘Meslekî Yeniden Eğitim Merkezleri’ ise Batı ülkeleri tarafından ‘gözaltı merkezleri’ olarak tanımlanıyor.

Sincan’daki durumla ilgili sürekli kaygılarını bildiren tek Müslüman ülke ise Türkiye ve son olarak Şubat ayında konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’na başvurmuştu.

‘ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Pekin’de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, daha sonra yayınlanan açıklamasına göre öncelikle Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi ve şöyle sürdürdü:

“Çin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiği Türkiye’nin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için attığı adımları da destekliyor. Türkiye’nin de Çin’in ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusundaki çıkarlarına samimiyetle saygı gösterebilmesini, Çin’in Doğu Türkistan’daki terörist oluşumlara karşı mücadelesini desteklemesini ve ülkelerimiz arasındaki genel stratejik işbirliği ortamını korumasını umuyoruz.”

‘Çin’in terör mücadelesini destekliyoruz’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüşmede Ankara’nın Çin’in ulusal bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını ve terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğini ve Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini derinleştirme arzusunda olduğunu söyledi. Çin yönetimi Sincan’da son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına işaret ederek, ‘radikal İslâmcı gruplar’ın etkisiz hale getirme politikası sayesinde bölgenin şu anda benzeri görülmemiş bir istikrara kavuştuğunu iddia ediyor.