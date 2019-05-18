"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çin’e destek ayıbı

18 Mayıs 2019, Cumartesi 21:30
Türkiye Çin’i, Türki ve çoğu Müslüman bir halk olan Uygurların haklarını ihlâl etmekle suçlamıştı.

Çin’in Şincan bölgesinde açtığı ‘Meslekî Yeniden Eğitim Merkezleri’ ise Batı ülkeleri tarafından ‘gözaltı merkezleri’ olarak tanımlanıyor.

Sincan’daki durumla ilgili sürekli kaygılarını bildiren tek Müslüman ülke ise Türkiye ve son olarak Şubat ayında konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’na başvurmuştu.

‘ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Pekin’de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, daha sonra yayınlanan açıklamasına göre öncelikle Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi ve şöyle sürdürdü:

“Çin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiği Türkiye’nin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için attığı adımları da destekliyor. Türkiye’nin de Çin’in ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusundaki çıkarlarına samimiyetle saygı gösterebilmesini, Çin’in Doğu Türkistan’daki terörist oluşumlara karşı mücadelesini desteklemesini ve ülkelerimiz arasındaki genel stratejik işbirliği ortamını korumasını umuyoruz.”

‘Çin’in terör mücadelesini destekliyoruz’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüşmede Ankara’nın Çin’in ulusal bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını ve terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğini ve Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini derinleştirme arzusunda olduğunu söyledi. Çin yönetimi Sincan’da son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına işaret ederek, ‘radikal İslâmcı gruplar’ın etkisiz hale getirme politikası sayesinde bölgenin şu anda benzeri görülmemiş bir istikrara kavuştuğunu iddia ediyor.

Etiketler: çin zulmü, doğu türkistan
Okunma Sayısı: 26
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağına karşıyım

    İdlib’de kriz büyüyor

    Hurdada teşvik artışı ekonomiye yarar

    Bilimi değil, müteahhitleri dinlediler

    O plan şimdilik askıda

    Yunan hücumbotu TCG Burgazada korvetini taciz etti

    Şehit Astsubay gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    Bütün baskılara rağmen...

    Üsküp'ün tarihi camisinde Osmanlı gelenekleri...

    Arama çalışmalarında şehit düşen askerler uğurlanıyor

    Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk için karşı karşıya

    "Bu sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak"

    SP’den ‘23 Haziran’ açıklaması

    Hatay'da bir asker silah kazasıyla şehit oldu

    Marmara'da hava sıcaklığı azalacak

    Şanlıurfa'da 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    Sanatlı bir cami: Tarihî Hacı Turan Kapan Camii

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku ve hipnoz
    Genel

    Beka sorunu bitti mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Kumpas”
    Genel

    Hak yerini buldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat Parti’nin seçim kararı
    Ahmet BATTAL

    Hutbeler değişiyor, ya Diyanet?
    Genel

    Eğitim sistemi yine sil baştan
    Genel

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor
    Genel

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.