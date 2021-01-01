Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde 10 gün nöbet tutan Uygur Türkleri, seslerini duyurmak için sokağa çıkma yasağının ardından kaldıkları yerden eylemlerini sürdürecek.

“Uygurların da bu dünyada yaşamaya hakları var. Lütfen bu kadar sesiz kalmayın. Kardeşleriniz, soydaşlarınız için bu soykırım için bir adım atın lütfen” diyen Uygur Türkleri, Çin’deki toplama kamplarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek, “Türkiye başka ülkeler gibi neden kendi vatandaşlarını oradan çekip çıkarıp getirmiyor” diye soruyorlar. 15 yaşındaki İmiran Nurmuhammed, ağlayarak yaşadıklarını anlattı. Nurmuhammed, annesi, babası ve ablarının toplama kampında olduğunu söyleyerek, “Annemi, babamı 3,5 yıldır görmüyorum. 2017’den sonra hiç haber alamadım. Ben daha küçük çocuğum annemin babamın yanında kalmaya hakkım var. Türkiye devletinden ailemi buraya getirilmesini ve insanca yaşamalarını istiyorum. Artık bu Çin zulmünün durulmasını istiyorum”.

İstanbul - Anka