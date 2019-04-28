Çorlu’lu aileler soruyor: Sadece dört kişi mi sorumlu?

Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınları vefat eden aileler adalet nöbeti başlattı. Bir haftadır nöbet tutan aileler soruyor: İhmaller zincirinden sadece dört kişi mi sorumlu?

Tekirdağ’a bağlı Çorlu’da meydana gelen tren faciasında yakınları vefat eden ailelerin nöbeti bir haftayı geride bıraktı. Ailelerin tek derdi, bütün sorumluların yargılanması. Geçen yıl 8 Temmuz’da yaşanan tren faciasında 7’si çocuk toplam 25 kişi vefat etmiş, 328 yurttaş ise yaralanmıştı. Kazanın üzerinden neredeyse sekiz ay gibi bir süre geçmesinin ardından iddianame hazırlanmış, kazayla ilgili sadece dört alt düzey TCDD çalışanına kusur yüklenmişti. Savcılık, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD üst düzey yönetimi hakkında da kovuşturmaya gerek görmemişti. Tutuklu tek bir sanığın bulunmadığı dosyada, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara ailelerce yapılan itiraz da reddedildi. Dâvânın ilk duruşması 3 Temmuz’da.

Faciada kızı, iki kız kardeşi ve yeğeni vefat eden Zeliha Bihter Bilgin tren faciasında sadece TCDD’nin dört alt düzey çalışanına fatura kesilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekiyor ve bunu kabul etmeyeceklerini de vurguluyor.

‘Davamızın peşini bırakmayacağız’

Artı Gerçek’in haberine göre, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara yaptıkları itirazın reddedildiğini belirten Bilgin, cinayet olarak tanımladığı faciayla ilgili dâvânın sadece dört çalışanla görülecek olmasına isyan ediyor. Orada ihmal değil ihmaller zinciri vardı. Bu kadar ihmal varken fatura nasıl dört kişiye kesiliyor?” diye soran Bilgin şunları söylüyor: “Neden dört kişi sorumluysa diğerleri koltuklarında oturmaya devam ediyor? Ulaştırma Bakanı’ndan TCDD Genel Müdürü’ne kadar, taşeron firmasından mühendisinden ihaleyi alan, yapan ve denetleyen herkesin sorgulanması ve yargılanması gerekiyordu. Gerçek adalet bu olmalıydı. Burada bir karar verilmezse Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’e kadar gideceğiz. İhmalkârlık zincirini bildiğimiz için dâvâmızın peşini hiçbir zaman bırakmayacağız.” Bilgin gerçek adaleti bulacaklarına inanıyor, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Türkiye’de adaleti bulmak çok zor. Ama bulacağımıza inanıyoruz. Bizler 25 kişinin aileleri olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Hayatlarımız söndü karardı, yok olduk. Bunu asla kabul etmeyeceğiz.”