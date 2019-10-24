Çözüm Ankara - Şam diyaloğu ile mümkün

SOÇİ MUTABAKATININ ARDINDAN GÖZLER 30 EKİM’DE TOPLANACAK OLAN ANAYASA KOMİTESİNE ÇEVRİLİRKEN, ANKARA-ŞAM İLİŞKİSİNİN DE NORMALLEŞMESİ GEREKİYOR.

Kalıcı bir çözüm için

Türkiye’nin ypg’ye karşı başlattığı Barış Pınarı operasyonu sona erdi. Soçi’deki Erdoğan-Putin görüşmesinde varılan mutabakatla, örgütün, harekât alanı dışındaki bölgelerden de 150 saat içinde ayrılması öngörülürken, gözler Suriye’deki tarafların katılımıyla 30 Ekim’de yapılacak olan Anayasa Komitesi toplantısına çevrildi. Bu süreçte kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için Ankara-Şam diyalog ve işbirliğinin de sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Barışı birlikte kuracaklar

Putin de Soçi’de yaptığı açıklamalarda “Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Suriye ve Türkiye yönetimlerinin diyaloğu sağlanmadan çözüm olmaz. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak” dedi.

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Çözüm Ankara - Şam diyaloğunda

Putin, Soçi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atma isteğini anlayışla karşıladıklarını belirterek, “Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye’nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak.” dedi.

Putin, Rusya’nın Soçi şehrinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bölücü tutumların ve anlaşmazlıkların sun’î şekilde körüklendiğini belirten Putin, “Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Türkiye’nin bölgede artan terör, etnik ve dinî anlaşmazlıklar dolayısıyla yaşadığı endişeyi paylaşıyoruz. Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur. Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak.” ifadelerini kullandı.

ASTANA FORMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye’de siyasî sürecin ilerletilmesiyle ilgili atılacak adımları da istişare ettiklerini belirten Putin, “Astana formatının garantör ülkeleri, Suriye’deki siyasî çözüm sürecine titiz şekilde yıllarca çalıştılar. Sahadaki olayların komite çalışmalarını engellemesi gerekiyor. İnsanî yardım konusunu da görüştük, Suriyeli göçmenlerin en hızlı şekilde ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Bu, en başta Türkiye olmak üzere Suriyelileri kabul eden ülkelerin üzerindeki sosyo-ekonomik yükleri de hafifletecektir” dedi. Soçi - aa

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Rus basını: Suriye’nin kaderini belirleyen adımlar

Rusya’nın Soçi şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin ile görüşmesine geniş yer veren Rus basını, iki ülkenin, Suriye’nin kaderini belirleyen adımlar attığını belirtti. Rus haber ajansı RIA Novosti, “Putin ile Erdoğan, kader belirleyici açıklamalarda bulundu” başlığıyla haber verirken, Kommersant Gazetesi, “Anlaşma, Suriye’nin kaderini büyük ölçüde belirledi. Görüşme, Suriye’de yeni bir savaşı engelledi.” diye yazdı. Bu arada, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Şu anda rejimle temasımız yok

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde sonra Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Çavuşoğlu, “terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekatı sahası dışında 30 kilometre çekileceği alanda kontrolü kimin sağlayacağına” yönelik soru üzerine, Türkiye’nin bulunduğu bölgede bu durumun yerel halkla oluşturulacağını kaydederek, “Buralarda şimdi Rusya olacak. Buralarda rejim sınır muhafızları da var. Buralarda her halkın katılımıyla yerel yönetimler oluşacak. Bu konuda bizim hiçbir endişemiz, tereddüdümüz yok.” ifadesini kullandı.

REJİMLE TEMAS

Çavuşoğlu, Adana Mutabakatı’na ilişkin şunları söyledi:

“Suriye, bunu (Türkiye’ye yönelik terör tehditlerini) engelleyemezse o zaman Türkiye tek başına teröristlerin yok edilmesi için gereğini yapar. Bir, bizim şu anda rejimle doğrudan bir temasımız yok. İstihbari düzeylerde temaslar olabilir, her zaman olur. Bu doğaldır. Özellikle terörle mücadele dahil. İki, şu andaki rejimin, Şam’daki rejimin Adana Mutabakatı’nı istese de uygulama kapasitesi yok. Buralarda otoritesi yok, boşluklar var.”

Rejimin şu anda ülkenin tamamını yönetme konumunda olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, “Suriye rejimi şu anda Adana Mutabakatı’ndaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. O nedenle de rejimin garantörü olan Rusya bu anlaşmanın uygulanması noktasında Rusya kolaylaştırıcı rol üstlenecek.” ifadelerini kullandı. Ankara - aa

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Yeni harekâta gerek kalmadı

MillÎ Savunma Bakanlığı’ndan, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekât alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili son gelişmelere ilişkin 6 maddelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17 Ekim’de Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varıldığı ve bu kapsamda Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat ara verildiği hatırlatılarak, “Bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“22 Ekim tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden (dünden) itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır. Barış Pınarı Harekât alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.” Ankara- aa

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Trump’ı petrol haritasıyla vazgeçirmişler

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü. Amerikan NBC News televizyonu, Trump’ın Suriye’den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı. Trump’ın Suriye’den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray’a giden emekli Orgeneral ve Fox News’te analist Jack Keane’nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi. Emekli Orgeneral ve Graham’ın, Trump’a, Suriye’deki önemli petrol yataklarının ABD ile YPG/PKK’nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların İran ile Rusya’nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi.

İkilinin aynı zamanda, ABD’nin ayrılması ile İran’ın bölgeyi havadan ve karadan kontrol altına almak için hazırlık yaptığını ifade ettikleri kaydedildi. Trump’ın ikili ile haritalı toplantısı sonrasında ABD’nin Suriye’deki petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bırakmaya karar verdiği belirtildi. Washington - aa

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YPG/PKK Azez’e saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat’tan, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi. Terör örgütü YPG/PKK, dün sabah saatlerinde Azez’in güneyindeki Kafar Kalbin ve Kafarkaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu. Sızma girişimini engellemek isteyen Suriye Millî Ordusu (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Çatışmada SMO’dan 4 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı. Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez Köyü’nden Azez Askeri Üssü’ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti. Zeytin Dalı Harekâtı neticesinde Afrin’den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Azez - aa