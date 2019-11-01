"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Çözün o zaman, ne bekliyorsunuz?

01 Kasım 2019, Cuma 23:15
KHK’lılar Platformu Sözcüsü Filiz Soylu, “Arınç, ‘KHK sorunu bir haftada çözülür’ diyor, çözsünler o zaman” ifadesini kullandı.

KHK kıyımı

Arınç: KHK mağduriyetlerine son verilsin

KHK platformu sözcüsü Filiz Soylu, Bülent Arınç’ın “KHK faciadır, bir haftada çözülebilir” sözleriyle ilgili “Bülent Arınç bir haftada çözülür diyorsa o zaman bekliyoruz, hemen çözülsün” yorumu yaptı.

Atilla Güner’le Akşam Postası adlı canlı yayınına katılan KHK’lılar platformu sözcüsü Filiz Soylu, yaşadıkları süreç ve Arınç’ın sözleri ile ilgili şunları söyledi: ‘’Biz bunları biliyoruz. Bu zulmü, bu zulmü yapanlardan dinlemek gerçekten dehşet verici. İş arkadaşı bildiğimiz insanların ihbarıyla bunların yaşandığının söylemesi çok önemli. Biz yaşıyoruz, ama bu zulüm nedeniyle ölenler var. Onlar için artık adalet çok geç. Kanser olup ölenler, intihar edenler var. 60 dan fazla KHK mağduru öldü. Bülent Uçan en çarpıcı örnektir. İş Kur’da iş beklerken öldü. Öldükten sonra işe iade edildi’’.

Günah çıkarmaya çalışanlar var

Soylu, ‘’Bir haftada düzeltilir bu işler dedi. Demek ki yapılabiliyormuş bekliyoruz o zaman çözülsün. Günah çıkarmaya çalışanlar var. Arınç’ı ayrı tutuyorum. Çünkü inşaattan atlayan Fatih hocamız var, Mahir bebek var. 

Onun için günah çıkarmaya çalışanlar oluyor. Toplumun bize karşı daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Çok acı çekildi daha fazla acı çekilsin istemiyoruz” şeklinde konuştu.

***

Cezaevleri felâket

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye’de şu anda çok yoğun insan hakları ihlâlleri yaşanıyor. Cezaevlerinde ise tam bir felaket hali yaşanıyor.” dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, hak ihlallerine ilişkin 3 bin 500’e yakın başvuru olduğunu ancak komisyonun tesbit ettiği tek bir ihlâlin bile bulunmadığını söyledi.  İnsan hakları konusunun öncelikleri olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Türkiye’de şu anda çok yoğun insan hakları ihlâlleri yaşanıyor. Cezaevlerinde ise tam bir felâket hali yaşanıyor. Kulaklarınıza inanamıyorsunuz. Bu komisyonun başkanlığı adeta devlet kurumlarını temize çıkarma başkanı. Apaçık ihlâller hakkında sorular soruyoruz, araştırın diyoruz, bize sadece ihlâli yapan kurumların cevaplarını gönderiyor. Kendisi herhangi bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiyor.” diye konuştu. Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen ihlaller ile bazı cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalan annelerin yaşadıklarını anlatan Gergerlioğlu, ayrım yapmadan kendilerine gelen her türlü ihlâl başvurusunu gündeme getirdiklerini ifade etti. TBMM - aa   

Etiketler: khk
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözün o zaman, ne bekliyorsunuz?

    “Millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz”

    Şehit Sarıcan duâlarla uğurlandı

    Yerel demokrasiye darbe

    Trump, Erdoğan’ın ziyaretini istiyor

    YÖKDİL 41 ilde uygulanacak

    Yunanistan'da yeni göçmen yasası onaylandı

    Yeni Delhi'de 'hava kirliliği' alarmı: Öğrencilere maske dağıtıldı

    Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak kara devriyesi başladı

    Dikkat: Marmara'da sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak!

    Kış şartlarına şimdiden hazırlanın

    MSB: Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    Şili'deki protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi

    Demokrasi istedi istifası istendi

    ABD, Suriye'nin kuzeyine yeniden birlik gönderdi

    'Rasulayn'da ele geçirilen rejim unsurları teslim edildi'

    Somalı işçiler tazminatlarını istiyor

    Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğurladığımız Hafız Taha Hoca'nın ifadeleriyle Bediüzzaman

    168 bin yabancı, ülkemizden mülk edindi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK kıyımı
    Ali HAKKOYMAZ

    Said Nursî, karıncalar, cumhuriyet
    Genel

    Demokrasi istedi istifası istendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 yıl önce yazılan bir soykırım yazısı
    Süleyman KÖSMENE

    Boynuzlu koçla boynuzsuz koçun muhakemesi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkın mühim âlimlerinden Tillo’lu Hafız Taha Hoca’nın ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tillo’nun Hafız Taha’sı
    Ahmet BATTAL

    Boğazlar ve siyasî darboğazlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.