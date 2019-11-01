Çözün o zaman, ne bekliyorsunuz?

KHK’lılar Platformu Sözcüsü Filiz Soylu, “Arınç, ‘KHK sorunu bir haftada çözülür’ diyor, çözsünler o zaman” ifadesini kullandı.

KHK kıyımı

Arınç: KHK mağduriyetlerine son verilsin

KHK platformu sözcüsü Filiz Soylu, Bülent Arınç’ın “KHK faciadır, bir haftada çözülebilir” sözleriyle ilgili “Bülent Arınç bir haftada çözülür diyorsa o zaman bekliyoruz, hemen çözülsün” yorumu yaptı.

Atilla Güner’le Akşam Postası adlı canlı yayınına katılan KHK’lılar platformu sözcüsü Filiz Soylu, yaşadıkları süreç ve Arınç’ın sözleri ile ilgili şunları söyledi: ‘’Biz bunları biliyoruz. Bu zulmü, bu zulmü yapanlardan dinlemek gerçekten dehşet verici. İş arkadaşı bildiğimiz insanların ihbarıyla bunların yaşandığının söylemesi çok önemli. Biz yaşıyoruz, ama bu zulüm nedeniyle ölenler var. Onlar için artık adalet çok geç. Kanser olup ölenler, intihar edenler var. 60 dan fazla KHK mağduru öldü. Bülent Uçan en çarpıcı örnektir. İş Kur’da iş beklerken öldü. Öldükten sonra işe iade edildi’’.

Günah çıkarmaya çalışanlar var

Soylu, ‘’Bir haftada düzeltilir bu işler dedi. Demek ki yapılabiliyormuş bekliyoruz o zaman çözülsün. Günah çıkarmaya çalışanlar var. Arınç’ı ayrı tutuyorum. Çünkü inşaattan atlayan Fatih hocamız var, Mahir bebek var.

Onun için günah çıkarmaya çalışanlar oluyor. Toplumun bize karşı daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Çok acı çekildi daha fazla acı çekilsin istemiyoruz” şeklinde konuştu.

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Cezaevleri felâket

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye’de şu anda çok yoğun insan hakları ihlâlleri yaşanıyor. Cezaevlerinde ise tam bir felaket hali yaşanıyor.” dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, hak ihlallerine ilişkin 3 bin 500’e yakın başvuru olduğunu ancak komisyonun tesbit ettiği tek bir ihlâlin bile bulunmadığını söyledi. İnsan hakları konusunun öncelikleri olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Türkiye’de şu anda çok yoğun insan hakları ihlâlleri yaşanıyor. Cezaevlerinde ise tam bir felâket hali yaşanıyor. Kulaklarınıza inanamıyorsunuz. Bu komisyonun başkanlığı adeta devlet kurumlarını temize çıkarma başkanı. Apaçık ihlâller hakkında sorular soruyoruz, araştırın diyoruz, bize sadece ihlâli yapan kurumların cevaplarını gönderiyor. Kendisi herhangi bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiyor.” diye konuştu. Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen ihlaller ile bazı cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalan annelerin yaşadıklarını anlatan Gergerlioğlu, ayrım yapmadan kendilerine gelen her türlü ihlâl başvurusunu gündeme getirdiklerini ifade etti. TBMM - aa