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13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ÇSGB: EYT önceliğimiz değil

12 Kasım 2021, Cuma 12:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, basın açıklaması yayınladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” denildi.

AA

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