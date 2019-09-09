Cumhurbaşkanı büyükşehir belediye başkanlarını külliyeye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı ve her partiden başkanların davet edildiği toplantı, çarşamba günü gerçekleşecek.
Haber Global muhabiri Hasan Uylaş, bazı büyükşehir belediye başkanlarının daveti doğruladığını aktardı.
Uylaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaştıklarını ve iki başkanın da davete katılacağını söyledi.
Geçen ay görevden alınan Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlarının yerine ise aynı görevlere atanan üç şehrin valisi de davette hazır bulunacak.