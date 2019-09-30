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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

30 Eylül 2019, Pazartesi 10:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yazdığı makalede, "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inandığını belirterek, "Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan’ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz" diyen Erdoğan, "Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur." dedi.

AA

Etiketler: erdoğan, kaşıkçı
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