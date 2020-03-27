Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikkati elden bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayarak, vatandaşlara yapılan ikazlara uyulması ve temizliğe önem gösterilmesi uyasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle:
"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"