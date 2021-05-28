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'Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle kutuplaşma keskinleşti'

28 Mayıs 2021, Cuma 22:35
Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “CB sisteminde yaşayarak görüyoruz ki, partiler arası mücadeleye “devlet yetkileri”ni katmak hiç iyi olmadı: Kutuplaşma keskinleşti” dedi.

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Partili Cumhurbaşkanı” başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Cumhurbaşkanı ve partisinin genel başkanı Erdoğan’ın son grup konuşmasındaki iki sözü, Türkiye’de ne kadar ciddî bir sistem sorunu olduğunu gösteriyor” diye yazısına başlayan Akyol, Erdoğan’ın “Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir” sözüne ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında söylediği “Bu daha bir. Daha neler olacak neler, daha dur bakalım. Bunlar iyi günler…” sözüne dikkat çekti. Akyol, “CB sisteminde yaşayarak görüyoruz ki, partiler arası mücadeleye “devlet yetkileri”ni katmak hiç iyi olmadı: Kutuplaşma keskinleşti, kamu kurumları siyasallaştı, yargıya güvensizlik arttı, ekonomi daha da bozuldu” ifadelerini kullandı. 

Düze çıkmak için şart

“Devlet Bahçeli bile Meclis Başkanı’nın “tarafsızlığı”nı vurgulayarak partiler arasında uzlaştırıcı bir rol üstenmesini öneren bir metin açıkladı” diyen Akyol, şunları yazdı: “Mustafa Şentop Erdoğan’a ne diyebilir ki? Türkiye’nin partisiz cumhurbaşkanına ihtiyacı kesindir. (…) Bugünkü tartışmalarda partisiz cumhurbaşkanı yargıya destek verebilir, iddialar hakkında Devlet Denetleme Kurulu’nu da harekete geçirebilirdi. Türkiye’nin buna ihtiyacı yok mu? Güçlenmekte olan Meral Akşener de diğer muhalefet liderleri de korkup sinmeyecekler elbette… Türkiye’nin düzlüğe çıkmasının en önemli şartlarından biri, partisiz cumhurbaşkanı sistemine geçmektir.” 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, kutuplaşma
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