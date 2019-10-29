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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Cumhuriyet adalet ve meşverettir

29 Ekim 2019, Salı
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî’NİN CUMHURİYET TARİFİNDEKİ DEĞERLER, 96. YILDA HÂLÂ HAYATA GEÇİRİLMEYİ BEKLİYOR.

O ZAMAN MEŞRUTİYET, ŞİMDİ CUMHURİYET

BEDİÜZZAMAN, 1908’de meşrutiyet için yaptığı “Adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvettir” tarifini, 1950’den sonra eski eserlerini tekrar yayınlarken, “O zaman meşrutiyet, şimdi o kelime yerine cumhuriyet konulmuş” diyerek güncellemişti.

96. YILDA HÂLÂ GERÇEK CUMHURİYETİ ARIYORUZ

CUMHURİYETİN 96. yılında Türkiye her alanda adaletin tecellî ettiği, toplumu ve ülkeyi ilgilendiren konuların şahsî ve keyfî kararlarla değil, geniş çaplı istişarelerle değerlendirilip sonuca bağlandığı, kanun hakimiyetinin yürürlükte olduğu bir sistemin özlemi içinde.

***

Risale-i Nur'dan...

Cumhuriyet ki adalet ve meşverettir

[Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zabta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa-i müdafaayı beyan ediyorum.]

Orada benden sordular ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?

Ben de dedim: Yaşlı mahkeme reisinden başka, daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki Tarihçe-i Hayat’ım ispat eder.

Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim:

“Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum.”

Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun.”

Cevaben diyordum: “Hulefa-i Raşidîn hem halife, hem reisicumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (ra) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.”

İşte ey müdde-i umumî ve mahkeme azaları! Elli seneden beri, bende olan bir fikrin aksiyle beni ittiham ediyorsunuz. Eğer lâik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, lâik manası bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.

Şualar, s. 393

***

Cumhuriyet ki (HAŞİYE) adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâm’a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.

HÂŞİYE: O zaman “Meşrutiyet,” şimdi o kelime yerine “Cumhuriyet” konulmuş.

Eski Said Dönemi Eserleri, 

D. Harb-i Örfî, s. 45

LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm: hükümler, kanunlar.

Aşere-i Mübeşşere: Cennetle müjdelenen on Sahabî.

hâlî: tenha, boş, ıssız.

Hulefa-i Raşidin: dört büyük halife; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali.

inhisar-ı kuvvet: kuvveti tek elde bulundurma.

müdde-i umumî: savcı.

sefahetçi: dinen yasak olan zevk ve eğlenceye düşkün olan.

Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ilk rehberleri ve Ashab ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-i Tâbiînden olan Müslümanlar.

Sıddık-ı Ekber: sadakat ve doğruluk makamının zirvesinde bulunan Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Şeriat-ı Garra: parlak Şeriat.

şimal: kuzey.

teessüs: yerleşme, kökleşme.

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