Cüneyt Arkın vefat etti

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında vefat etti.

Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın vefat ettiği belirtildi. Kalbi durarak hastaneye kaldırıldı Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının kalbinin durması nedeniyle hastaneye geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."​​​​​​​ Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu. Asıl mesleği doktorluğu bırakan 3 çocuk babası Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı. AA

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