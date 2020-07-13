Dağ keçileri kurtuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tunceli’de dağ keçilerini avlatmak için açacağı ihalenin gelen tepkiler üzerine iptal edilmesi, Munzur Koruma Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.

DW’deki habere göre yapılan açıklamada, “Dersim halkı ve Dersim’in dostları bir kez daha toprağını kültürüne inancına sahip çıkmamak için bir arada durdu ve yakın bir tehlikenin ortadan kalkmasını sağladı. İhalenin iptali bizim için büyük mutluluk” denildi. Ancak açıklamada, Türkiye genelinde “hâlâ 767 dağ keçisinin ölüm fermanının ihalede durduğu, sadece Dersim’deki ihalenin iptalinin” yetmeyeceği vurgulanarak, “Av Cinayettir. Cinayetin ihalesi olmaz” ifadesi kullanıldı. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihalenin iptal edildiği, hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edeceği belirtildi.

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