Daha âdil bir hukuk için çalışmalıyız

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner Cumhuriyet tarihinden bu yana birçok yasa yapıldığına dikkati çekerek, “Çok iyi hazırlanan yasalar eğer uygulayıcısı kötüyse iyi sonuçlara ulaşmıyor” diye konuştu.

Öner, AİHM’de zaman zaman ihlallerle karşılaşıldığını hatırlatarak, “AİHM ile sadece uyumlu çalışmak için değil, insanımıza ve insan haklarına uygun daha âdil bir hukuk hizmeti vermek için çalışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise hak arayışının kutsal bir arayış olduğunun altını çizerek, milletin lâyık olduğu adaleti sunmanın hâkim ve savcıların en önemli görevi olduğunu vurguladı. Özdemir, “Güven veren adalet için etkin eğitim” sloganı doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini ifade ederek, “Amacımız, hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslar arası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olmaktır” değerlendirmesinde bulundu. AA

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