Daha çok sansür ve dâvâ getirir

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Türkiye’nin hali hazırda internet ve sosyal medya ağlarının en fazla kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldığını söylüyor:

“Bunun pozitif bir regülasyon olarak düşünülmesi mümkün değil. Böyle bir yapıya ihtiyaç yok. Bu daha fazla sansür, daha fazla soruşturma, daha fazla yargılama getirecek mekanizmanın temellerini oluşturacak.” Düzenlemede yer alması beklenen maddelerden biri de unutulma hakkı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Akdeniz, unutulma hakkının hali hazırda hukuk sisteminde yer aldığını belirtiyor. Akdeniz’e göre sosyal medya düzenlemesine böyle bir madde eklenmesinin asıl sebebi, unutulma hakkının siyasetçiler tarafından kullanılmasının önünü açmak: “Unutulma hakkı, gerçek kişiler ya da sade vatandaşlar açısından bir ihtiyaçtır. Ama siyasiler açısından bu söylenemez. Bakıyorsunuz 17-25 Aralık dönemi ile ilgili haberler bugün erişime engelleniyor. Bu, unutulma hakkı değildir. Dolayısıyla burada, unutulma hakkını talep edenin kim olduğu önemli. Meselâ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın unutulma hakkı yok. Bugün bir siyasetçiyseniz de unutulma hakkınız yok.”