Daha çok vergi için her şey bahane

KREDİ KARTI KULLANICILARI, ARAÇ ALIM SATIMI YAPANLAR VE TAPU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRENLER İÇİN YENİ EK ÜCRETLER YOLDA. LİMİTİ 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLAN KREDİ KARTINDAN 750 LİRA SAVUNMA SANAYİ FONU ÜCRETİ ALINACAK.

Saat, drone ve 100 cc altı motosikletlere de vergi geliyor. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, düzenleme kapsamındaki muhasebe standartları uyarınca “yapılmakta olan yatırımlar” hesabında takip edilen tutarların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan ve bu hesabın alt hesabında izlenen düzeltme farkları, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.

Yıllık 750 lira katılım payı

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak. Tahsil edilen payların tamamının SSDF’ye aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.

Saat, drone ve motosikletlere vergi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayisindeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla teklifin hazırlandığını söyleyerek “Teklif ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bedel alınacak.” bilgisini paylaştı.