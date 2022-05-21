Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı

ÇDG, Danıştay’ın Türkiye’de gazetecilik mesleğini doğrudan etkileyen basın kartı meselesini hukuki zemine taşıması gerektiğini işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın dava konusu olan Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulmasından vazgeçildiğini duyurması üzerine meslek örgütleri, Danıştay’a halen basın özgürlüğü için kartın kritik öneme sahip olduğunu hatırlatarak çağrıda bulundu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, İletişim Başkanlığı tarafından 19.05.2022 tarihinde yapılan duyuru ile “Danıştay tarafından Basın Kartı Yönetmeliği Uygulamasına devam” yönünde karar alındığının açıklandığı bildirilirken, 2019 esaslı ilk dava dosyasında verilen ve gerekçeleri farklı olan yürütmenin durdurulması kararının ortadan kaldırılmadığını hatırlattı.

Basın hürriyeti korunmalı

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Danıştay’ın basın kartlarına ilişkin nihai kararında; basın özgürlüğünü yok eden değil koruyan bir karar alması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi sonrasında Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin ilk dava sürecini açan meslek örgütü ÇGD, Danıştay’ın Türkiye’de gazetecilik mesleğini doğrudan etkileyen basın kartı meselesini hukuki zemine taşıması gerektiğini işaret eden bir açıklama yaptı. ÇDG açıklamasında, “Derneğimizce açılan 2021 esaslı diğer davada da olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar henüz verilmiş değildir. Basın kartı çerçevesinde verilen hak mücadelesi hukuken devam etmektedir” bilgisi verildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA