"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Darbe korkutmacası ters teper

19 Şubat 2020, Çarşamba 00:59
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, darbe tartışmalarının derhal sonlandırılması gerektiğini belirterek, bu korkutmacanın ters tepeceğini söyledi.

İktidarla muhalefet arasında “yeni bir darbe” tartışmaları ortaya çıktı. Bu tartışmaların kaynağını ise Amerikan düşünce kuruluşu Rand Corporation’ın “Türkiye’nin Milliyetçi Yönelişi” başlıklı son Türkiye raporu oluşturuyor. ABD Savunma Bakanlığı için raporlar yazan ve Washington’a da stratejik değerlendirme desteği sunduğu bilinen Rand Corporation’ın raporunda Türkiye’de “ABD dostu bir siyasi muhalefet” ile çalışılması ve “NATO’cu askerlerle iletişim kurulması” mesajları vurgulandı. Raporda Türk ordusundaki “orta kademe askerlerin” ordudaki tasfiyelerden rahatsızlığının anlatılması hükümete yakın çevrelerde raporun “yeni bir darbe kehanetinde” bulunduğu değerlendirmelerini kuvvetlendirdi. Askerlerin özel mahkemelerde yargılanmasını öngören 2009 tarihli yasa teklifi ile 15 Temmuz darbe girişimi arasında bağlantı kuran eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un son çıkışları da bu çevrelere göre raporla ve “FETÖ’nün siyasî ayağı” tartışmasıyla doğrudan bağlantılı.

***

Kamuoyu algısı oluşturuluyor

Muhalefet ise Rand Corporation’ın raporunun nerdeyse bir ay önce yayımlandığına dikkat çekiyor ve özellikle hükümet yanlısı medya organlarında raporun “Yeni bir darbe hazırlanıyor” görüşüyle gündemde tutulduğu görüşünde birleşiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşturulan meclis araştırma komisyonunun üyesi olan CHP’li Sezgin Tanrıkulu DW Türkçe’ye “Hükümet bir kamuoyu algısı oluşturma çalışması içinde. Yeni bir darbe tehlikesi ortaya sürüyorlar” diyor. Tanrıkulu’na göre Rand Corporation raporunun özellikle hükümete yakın medyada ele alınıp, FETÖ’nün siyasî ayağı tartışmalarıyla birlikte değerlendirilmesi “halkı darbeyle korkutma ve AKP oylarının erimesinin önüne geçmeyi” hedefliyor. Tanrıkulu, “Darbe berbat, hukuk dışı bir şey. Bunu herkes biliyor, ama darbe korkusuyla halkın oyunu elde tutmaya çalışmak müflis tüccarlıktan başka bir şey değil” diyor.

***

Derhal sonlandırılmalı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da hükümete “Devlet evhamla yönetilmez. Millette darbe gibi bir konuda kaos ve panik meydana getirme çabaları ters teper. Darbe tartışmalarının derhal sonlandırılması gerekir. Bu tartışmalar devlet içinde de, orduda da zaafa neden olur” uyarısında bulunuyor. Çıray, Türkiye’nin asıl gündeminin işsizlik ve demokratik hakların kullanılmasında yaşanan sorunlar olduğunu anlatıyor. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, kendi içinden iki parti çıkaran AKP’nin oylarının her geçen gün daha da eridiğini söylüyor. AKP’nin çözümü “darbe korkusu ve evhamı” ortaya çıkarmakta bulduğunu öne süren Oluç, “Türkiye’de demokrasi de, hukuk da, anayasa da kalmadı. Her gün darbe yapıyorlar zaten. Ülkede insanlar açlıktan, işsizlikten intihar ediyor” diyor.

 

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

    Darbe korkutmacası ters teper

    Verginin 4’te 1’i faize

    Nakit paralar temizlenecek

    Hayvan hakları gasp ediliyor

    Uygurlar ‘ibadet’ gerekçesiyle gözaltında

    Gül: Siyasette kutuplaşma bitmeli

    Avrupa Birliği ile karşılıklı güven sağlanmalı

    Filistinli şirketlerden İsrail’e boykot çağrısı

    Peygamberimiz (asm) için kısa film yarışması

    İlaca erişim temel bir haktır

    Yerleşim yerleri ovalara kurulmasın

    Libya’da 150 bin ton denetimsiz silâh var

    Karantinalı gemide bekleyiş sürüyor

    Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

    BM'den koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük

    Virüs nedeniyle Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

    İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

    Rus Dışişleri: İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme ve kopuş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boğaz Harbi başladı; M. Kemal nerede?
    Ahmet BATTAL

    Tamam mı devam mı ey TBDM?
    Genel

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj
    Faruk ÇAKIR

    Üyeliği kim engelliyor?
    Genel

    Darbe korkutmacası ters teper
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû zevkler, zehirli bal hükmünde
    Ali FERŞADOĞLU

    21 Şubat’a doğru kendimizi sorgulamak
    Genel

    Nakit paralar temizlenecek
    Mustafa ORAL

    Kelâmlar, kalemler ve insanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.