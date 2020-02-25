Davutoğlu: Bazılarına konuşmasın diye makam veriyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu’da partisinin kurmayları ile bir araya geldi.

Bağış iddiaları ile gündeme gelen Kızılay üzerinden hükümeti eleştiren Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolsuzluğa karşı iktidara gelenlerin, bugünkü yolsuzluklar karşısında sessiz kalması nasıl kabul edilebilir. Bu insanların Kızılay konusunda olduğu gibi sessiz kalması nasıl kabul edilebilir. Akraba kayırmacılığının bu kadar yayıldığı bir dönem olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işini kaybedenler 1 milyon 200 bin. Hani Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra ekonomi uçacaktı.” Independent Türkçe’nin haberine göre, devlette bazı kimselerin beş yerden maaş aldığını öne süren Ahmet Davutoğlu, bu durumu siyasi ve ekonomik yolsuzluk olarak niteleyerek, “Seçilemeyenlere ya da bazılarına konuşmasın diye makam veriliyor” diye konuştu.