Davutoğlu’ndan Osman Kavala açıklaması

Davutoğlu yeniden tutuklanan Kavala hakkında konuştu.

Ahmet Davutoğlu, iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıkalamada, “Bir adam suçluysa bırakmamalısınız ama suçsuzsa bir dakika bile hapiste kalması zulümdür” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi davasında tahliye edilen ancak daha önce kanun gereği tahliye olduğu dosyadan yeniden tutuklama kararı verilen Osman Kavala'ya ilişkin konuştu.

Davutoğlu, “Hukuki süreçte bir karar alınmış, aynı gece daha önce yapılmayan başka hukuki bir işlem yapılmış. Aynı kişi gözaltına alınıyor eğer o suç var ise daha yapmalıydınız bunu. Bir adam suçluysa bırakmamalısınız, kim ne dersin bırakmayacaksınız. Ama suçsuzsa bir dakika bile hapiste kalması zulümdür” dedi.