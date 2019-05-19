'Defalarca dinledim, ne söylediğini anlamadım'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ama AK Parti'nin itirazları doğrultusunda seçimin iptal edilmesiyle mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Samsun'daki 19 Mayıs etkinliklerine katıldı.

Atakum sahilinde halkla buluşup Belediye Başkanı Cemil Deveci ile bir araya gelen İmamoğlu, basın mensuplarını sorularını Karadeniz manzarası eşliğinde yanıtladı.

Gazeteciler, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin dış görünüşüne göre AK Partili görünümlü vatandaşlara İBB oy pusulası vermediği iddiasını gündeme getirdi.

"Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim" karşılığını veren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!"