Demirtaş: PKK’yı kınıyorum

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bölücü terör örgütü PKK’nın rehin tuttuğu 13 vatandaşımızı Şehit etmesi ile ilgili olarak Twitter’dan yaptığı açıklamada PKK'yı kınadı.

Demirtaş, “PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Diplomatik yollar yerine, siyasî şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP’ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır” ifadelerini kullandı.

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