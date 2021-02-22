Demokrasi için önemli katkılar sundu

Ali Yalçın (Memur-Sen Genel Başkanı)

1970’ten bu yana yayın hayatına devam eden Yeni Asya; gazetecilik ilkelerinden vazgeçmeyerek demokrasi için Türkiye’ye önemli katkılar sunmuştur. Bu yönüyle, Türkiye’nin sivilleşmesi, demokratikleşmesi noktasında inisiyatif almış, kamu görevlilerinin hakları konusunda öncü olmuş büyük Memur-Sen’in sendikal mücadelesinin en güçlü şekilde yansıtan gazetelerimizden biri olan Yeni Asya’ya yeni yayın döneminde başarılar diler mücadeleleri ve katkıları için tüm kurucularına, emek verenlerine çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.

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