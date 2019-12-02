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Demokrasi Manifestosu

02 Aralık 2019, Pazartesi 00:13
DEMOKRAT PARTİ GENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER MECLİSİNDE KONUŞAN GENEL BAŞKAN UYSAL: 1947’DE HÜRRİYET MİSAKINI YAZMIŞTIK, BUGÜN YENİ BİR MİSAK DAHA YAZIYORUZ.

Korkusuz yaşama hakkı

HERKESİN demokratik haklardan, korkusuzca yaşama hürriyetinden, mülkiyet teminatından emin olabildiği, olumlu bir iklime geçmenin ön şartları: 1) Devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmalıdır.

HSK’nın yapısı ve seçimi

2) YARGI bağımsızlığını sağlayacak ilk adım olarak HSK’nın yapısı ve üyelerinin seçimi değiştirilmeli, yargı siyasetin etki ve denetiminden çıkarılmalıdır. 3) Bütçe hakkı Meclise iade edilmeli, bütçe milletin temsilcileri tarafından yapılmalıdır.

Ön seçim ve tercih sistemi

4) SİYASî Partiler Kanunu âcilen değiştirilmeli, seçim barajı kaldırılmalı, ön seçim ve tercih sistemi getirilmelidir. 5) TRT, AA, Basın İlan Kurumu ve RTÜK özerkleştirilmeli, yönetimleri TBMM tarafından eşit belirlenmelidir.

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Demokrasi manifestosu

Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Toplantısı “Türkiye Demokrasiye Geçiyor” sloganı ile yapıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “radikal demokrat deklarasyon” adıyla bir açıklama yaptı.

Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Toplantısı ülkenin dört bir yanından gelen partililerin ve misafirlerin yoğun katılımıyla Türkiye Barolar Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Temsilciler toplantısı bu sene “Türkiye Demokrasiye Geçiyor” sloganı ile yapıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal “radikal demokrat deklarasyon” adıyla bir açıklama yaptı.

Parti mensuplarının da söz hakkı alıp konuştuğu toplantı güçlü bir demokrasi havasında gerçekleştirildi.

Twitter faaliyeti yapılmıştı

Demokrat Parti, toplantının tanıtımı için çeşitli reklâm kampanyaları gerçekleştirmişti. 29 Kasım Cuma günü de twitterda gerçekleştirilen etkinlikle Türkiye gündemine oturmuştu. #TürkiyeDemokrasiyeGeçiyor hashtagi ile Twitter Türkiye gündemi sıralamasında ilk sıraya yükselen demokrasi faaliyeti ilerleyen süreye rağmen yoğun ilgiyle birlikte ilk sıralardaki yerini korumaya devam etmişti.

AKP, memleketi 80 yıl geriye götürdü

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal salondakilerin yoğun tezahüratı ile salona giriş yaptı. Uysal, “Demokrat Misak”ı açıkladığı bir konuşma yaptı. Uysal Demokrat Parti’nin kuruluşu ve tek parti dönemini kısaca hatırlattıktan sonra; “Darbeler için söylenir ya hani ‘memleketi 10 yıl geriye götürür’ diye, AKP zihniyeti memleketi onlarca yıl, 80 yıl geriye götürdü. Hürriyetleri aldı haklarımızı çaldı… Baskıcı, despotik, ceberut bir devlet düzeni inşa etti. İşine gelmedi hürriyetler. İşine gelmedi. Zira hürriyet zuhur ederse iktidarı zarar ederdi. Milletin sözü yükselirse kendi sözü kesilirdi. Millet kazanırsa kendi kaybederdi” dedi. Tek parti dönemini ve tek adam rejimlerinin sıkıntılarını aktardıktan sonra uysal “Tarih tekerrür etti, gitti ‘tek adam’ geldi ‘reis’ dedi.

Demokrasi bizim ruhumuzdur

Milletin içine düşürüldüğü sıkıntıları anlattıktan sonra Uysal, Menderes’in “Türk Milletinin kalbindeki hürriyet aşkını söküp çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir… Demokrat Parti’yi bu memleketten silip süpürmeğe muktedir iseniz her vatandaşın, her Türk’ün kalbine ellerinizi sokup orada yanan hürriyet aşkını söküp çıkarınız” sözlerini aktardıktan sonra “Ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin, ne ederseniz edin; demokrasi bizler için gömlek değildir. Demokrasi bizim ruhumuzdur” dedi.

Demokrat misakın 5 maddesi

Demokrat Parti’nin 1947 kongresinde ilân edilen Hürriyet Misakı’nı hatırlatan Uysal “İşte bu vecihle bizler bugün burada yeni bir misakı birlikte yazıyoruz” dedi. Uysal yeni misakın maddelerini şöylece tanımladı; “Demokratik haklarından, korkusuzca yaşama hürriyetinden, mülkiyet teminatından emin olabildiği, olumlu bir iklime geçmenin ön şartı olarak sizlerle, tüm demokratlarla ve kamuoyuyla paylaşıyorum;

1. Devlet Başkanlığı ile Parti Başkanlığı birbirinden ayrılmalıdır.

2. Yargı Bağımsızlığını sağlayacak ilk adım olarak HSK’nın yapısı ve üyelerinin seçimi değiştirilmeli, yargı siyasetin etki ve denetiminden çıkarılmalıdır.

3. Gazi Meclisimizin Millet adına ifa ettiği Bütçe Hakkı Meclise iade edilmeli. Bütçe milletimizin temsilcileri tarafından, onların rıza ve iradesine uygun bir biçimde yapılmalıdır.

4. Siyasî Partiler Kanunu en hızlı şekilde değiştirilmelidir, Temsilde adaletin bir gereği olarak seçim barajının kaldırılması, siyasî parti genel başkanlarının makam odalarını “seçim bölgesi” haline getiren, millet iradesini sakatlayan aday belirleme süreci değişmeli ve ön seçim şartı getirilmeli, denetim ve temsil ilişkisinin kuvvetlenmesi için “daraltılmış bölge” seçim sistemi uygulanmalı her seçim bölgesinde milletvekili sayısının iki katı kadar aday belirlenerek “tercih sistemi”ne geçilmelidir.

5. TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın İlan Kurumu ve RTÜK özerkleştirilmeli, yönetimleri TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler tarafından eşit belirlenmelidir.”

Gençlerin umudu Demokrat Parti’de

“Bugün bu salonu doldurmamızdan anlaşılıyor ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin umudu hâlâ demokrasidedir, Türkiye Cumhuriyeti’nin umudu hâlâ Demokrat Parti’dedir. Gençlerin, yani bizlerin umudu hâlâ Demokrat Parti’dedir. Hürriyetin, demokrasinin, vatanseverliğin, milliyetperverliğin adresi Demokrat Parti’dir.” Toplantıda Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen temsilciler de söz alıp temennilerini ve düşüncelerini ifade ettiler. Programda Demokrat Deklarasyon kitapçığı katılımcılara dağıtıldı.

Demokratlar hürriyet aşkından vazgeçmiyor

Değişik parti mensuplarının söz alarak fikirlerini beyan ettiği toplantıda “Demokrat Parti Gençliği” adına Abdurrahim Özyurt bir konuşma gerçekleştirdi. Özyurt; “Bugün, hep beraber burada bulunmamız gösteriyor ki; Şahıslar ölüyor, fakat şahısların ömrünü feda ettiği davalar asla, ama asla ölmüyor, ölmeyecek” dedi. Özyurt , “Bugün burada olmamız gösteriyor ki; bazen umutlarımızın üzerine karanlık çöküyor, fakat umut güneşi hiçbir zaman sönmüyor, sönmeyecek. Bugün biz hep beraber buradaysak demek oluyor ki; bu millet, bu memleket, bu demokratlar, bu fedakârlar hiçbir zaman hürriyet aşkından vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek” dedi.

BİLAL SAİD PARLAKOĞLU - FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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