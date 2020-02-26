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27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Demokrasilerde kayyım olmaz

26 Şubat 2020, Çarşamba 17:00
Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, Türkiye’ye “Demokrasilerde ve demokratik seçimlerde kayyım olmaz” mesajı verdi.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi 2020 yılının ilk ziyaretini Ankara’ya yaptı. Heyet, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dışişleri ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kayyım atanarak görevinden alınan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve gazetecilerle görüştü. Görüşmelerde en çok Türkiye’de hükümetin seçilmiş belediyelere yaptığı kayyım atamaları, Osman Kavala dâvâsında yaşanan gelişmeler, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ile Suriye’de yaşananlar üzerinde duruldu. Sekiz kişilik heyetin, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’den en büyük beklentisinin “yargı bağımsızlığı konusunda âcil adım atılması” olduğunu hükümet yetkililerine doğrudan ilettiği öğrenildi. Bu beklenti anlatılırken en çok HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dâvâsı ile iş insanı Osman Kavala’yla ilgili gelişmeler örnek gösterildi.

AİHM kararları gözardı edildi

Komitenin görüşmeleri hakkında gazetecilere bilgi veren komite başkanı ile David McAlister, “Kavala’nın beraatinin ardından tutuklanması kabul edilemez. Türk yargısı AİHM kararlarını gözardı etti” derken, Lagodinsky “Türkiye, AİHM kararlarına saygı göstermeli. Kavala dâvâsıyla birlikte yaşananlardan çok endişeliyiz. Kavala’nın da, Demirtaş’ın da serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. McAlister, Kavala’nın Gezi davasından beraatine karar veren hâkimler hakkında soruşturma açılmasının da “yargı bağımsızlığıyla ters düştüğünü” anlatırken, “Türkiye’de herhangi bir delil olmadan insanların tutuklandığını görüyoruz. Bu da bize âdil yargılamanın olmadığını gösteriyor. Türkiye’de acil yargı reformuna ihtiyaç var. Bir an önce yargı bağımsızlığının teyit edilmesi gerekiyor” diye konuştu. Türk hükümetinin yargı bağımsızlığını güçlendirmek adına hazırladığı ilk yargı paketinin kendilerinde “hayal kırıklığına sebep olduğunu” söyleyen ise Sergey Lagodinsky oldu.

Uygulamalardan endişeliyiz

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu heyeti, yerine kayyım atanarak görevden alınan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’le görüşmelerine ilişkin de bilgi verdi. Kayyımlara ilişkin İçişleri Bakanı Soylu’dan “Güvenlik gerekçesiyle kayyım uygulaması var. Amacımız terörle mücadele” açıklaması aldıkları öğrenilen heyet, bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu Ahmet Türk’e iletip, Türkiye’de kayyımlarla görevden alınmış belediye başkanlarına desteklerini her platformda dile getirecekleri mesajını gazetecilerle de paylaştı. Heyet üyesi Sergey Lagodinsky, “Demokratik ülkelerde seçilmiş bütün belediye başkanlarının görevde olması gerekir. Demokrasilerde kayyım olmaz. Bu mesajımızı Ankara’daki bütün görüşmelerimizde dile getirdik. Türkiye’deki kayyım uygulamaları bizi çok endişelendiriyor. Güvenlik endişeleri ile yurttaşların haklarının bir dengeye oturtulması şart” mesajı verdi.

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