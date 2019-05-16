DESAM BAŞKANI GÜRKAN AVCI: “ARTIK ŞUNU ANLAMAMIZ ŞART! ÖZGÜR ÜLKELER DAHA ÇOK FİKİR VE KEŞİF ÇIKARIYOR VE DAHA HIZLI GELİŞİYOR.”

ÂDİL OLMAYI BAŞARAMADIK

DemokratİK kriterlerde âdil ve kapsayıcı olmayı başaramadığımızı belirten DESAM Başkanı Gürkan Avcı: “İçi boş bir sürü kurum ihdas edildi ve yanı sıra kadim birçok kurumumuzun hafızasını yok etmek pahasına partili, torpilli liyakatsizlerepeşkeş çekilmeye devam ediliyor.”

KENDİNİ TEMSİL EDEMEYENLER

“Demokratİk toplumlar daha mutlu ve daha hızlı gelişiyor. Özgür ülkeler daha çok fikir, keşif ve icat çıkarıyor ve diğer ülkelerdeki beyinleri de çekiyor. Kendini temsil edemeyen toplumsal kesimler veya kişisel yetenekler hiçbir şey üretmiyor, ya göç ediyor ya da yeraltına iniyor.”

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Demokrasi geliştirir

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Demokratik toplumlar daha mutlu ve daha hızlı gelişiyor. Özgür ülkeler daha çok fikir, kaşif ve icat çıkarıyor ve diğer ülkelerdeki beyinleri de çekiyor” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, ‘DESAM Gençlik Konferansları’ toplantısında yaptığı konuşmada, “Dürüst olayım, gelecek çok zor olacak. Dünyanın kıt doğal kaynaklarına ulaşmak Türkiye için her geçen gün daha da zor olacak. Jeopolitik riskler artacak. İklim, göçler ve nüfus baskısı gittikçe zorlayacak. Hedefine konsantre olmuş bir Türkiye her gün daha vahşi bir rekabet ortamında, daha fırtınalı bir denizde ilerlemeye mahkûm olacak” dedi. Dünyada hedefe ulaşmak için doğru bir planlamayla zaman ve risk yönetimini kotarabilecek kadro hareketlerinin elzem olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, “Nüfusunun yarısı çocuk ve gençlerden müteşekkil Türkiye’nin gelecek nesil liderlik ekolünü oluşturan bir eğitim sistemi ile gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaran eğitim, kişisel gelişim ve staj projelerini ortaya koyması gerekiyor. Hem bugünümüzü kurtarmak hem de aydınlık geleceğe hazırlanmak için başta eğitimde olmak üzere hem ezberlerimizi hem de şablonlarımızı resetlemeliyiz” şeklinde konuştu.

ÇOĞULCU DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VAR

Türk toplumunun evrensel insani kriterleri, eşitlik ve adaleti benimseyerek çoğunlukçu değil çoğulcu demokrasiyi doğru ölçümleyerek her boyutta ihya edecek bir devlet aklına yahut kadro hareketine ihtiyaç olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, “Eğitim sistemimiz itaatkâr zombi gençlik yetiştirmek için çalışan bir hipnoz makinesi gibi. Kapıları açsanız gençliğin yarısından çoğu yurtdışına kapağı atacak derecede bıkkın ve ümitsiz halde. Türkiye örgütlü bir cehalet tahakkümü altında esir edilmiş durumda. Yani müdahale edilmez ise çok değil 20 sene sonra robotların ürettiğini tüketmek için yine kapı kapı iş, aş ve borç arayan bir millet olacağız. Harekete geçilmez ise bırakın muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı, bırakın ilk 10 ekonomi içinde olmayı, gelişmekte olan ülke kulvarından çıkıp 3. dünya ülkesi ligine yuvarlanacağız” dedi.

KURUMLAR TORPİLLİLERE VE LİYAKATSİZLERE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

RECEP GÖREN - ANKARA