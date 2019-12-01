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Demokratlar “Türkiye Demokrasiye Geçiyor” sloganıyla toplandı

01 Aralık 2019, Pazar 12:07
Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı bugün saat 11.00’da Ankara Barolar Birliği Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla başladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal başkanlığında gerçekleştirilen ve “Türkiye Demokrasiye Geçiyor” sloganı ile tanıtılan toplantıda Uysal, bir deklarasyon açıkladı.

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Türkiye’nin millî birliğinin, beraberliğinin, ortak yaşama hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğunu söyleyen Uysal, deklerasyon ile ilgili “Türkiye’nin iki kutupluluğa sıkıştığı siyasî alanda iktidarın milletle kavga ettiği, ana muhalefetin kendi içine döndüğü bir kriz yaşıyor Türkiye.'' değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Gerçek gündem konuşulamıyor

Uysal ayrıca ''Kutuplara kaymış siyaset sahnesinde milletin gerçek gündemi ve sorunları konuşulamaz hale gelmiştir. Bizler de bu noktada Türkiye’nin bütün renklerinin zenginliğimiz olduğunun farkında olarak milletimizi yeniden ortak değerleriyle bir araya getirecek bir çıkış arıyoruz” dedi. 

Demokrat Parti olarak Türkiye’nin millî birliğinin, beraberliğinin, ortak yaşama hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatinde olduklarını söyleyen Gültekin Uysal, “Pazar günü demokrasi perspektifimizi, gelecekteki Türkiye hayalimizi kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

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Haber Merkezi

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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