"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Deprem uzmanından ciddi uyarı

06 Ocak 2025, Pazartesi 01:55
Prof. Dr. Naci Görür'den sert uyarı: “İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum. İstanbul Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker.”

Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme toplantısında konuşan Profesör Dr. Naci Görür, korkulan İstanbul depremine ilişkin uyarılarını tekrarladı ve "Kanal İstanbul'a 'evet' diyen yerbilimciler varmış, ben bu sorumluluğu alamam" ifadesini kullandı. Görür, Kanal İstanbul'un fay üzerinde olduğunu vurguladı ve "Duymayan duysun" serzenişinde bulunarak, “Türkiye'nin Marmara Bölgesi çökerse ekonomik bağımsızlığı kalmaz” dedi.

Görür, Marmara’dan geçen fay hatları hakkında bilgi vererek, İstanbul’da 7'nin üzerinde büyüklükte deprem olasılığını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Türkiye diz üstü çöker”

"İstanbul'da en yetkili insanlar yani kurumlar bile yüzde altmışından fazlasının deprem dirençli olmayan yapı stokundan meydana geldiğini söylüyor. Siz İstanbul'u bir düşünün, sokağını düşünün, evlerini düşünün yani böyle kullandıkları betonu düşünün, korozyona uğramış demirleri düşünün. Daha şu anda herhangi bir şey yokken çöken evleri düşünün, halkın bilinçsizliğini düşünün. Bir sürü daha sebepler yaparsınız? İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum. Yani İstanbul Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Bunu duymayan duysun. Bu şaka değil ve buna inanmıyorsa da inandıklarına sorsun. Gerçekten bilim adamına sorsun. Yoksa böyle bilim adamı olup da titri çok olan var ya hani, siyasetin emrinde. Onları kastetmiyorum ben. Doğrudan doğruya, uluslararası nitelikte bilim adamına sorsun. Türkiye'nin Marmara Bölgesi çökerse ekonomik bağımsızlığı kalmaz."

İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 428
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    İsrailli kadın esir: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

    Deprem uzmanından ciddi uyarı

    Biden’den giderayak İsrail'e soykırım desteği

    Gıda enflasyonu hasta ediyor

    “Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”

    İktidardan oyalama taktiği

    “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu”

    Öğretmen adaylarına akademi engeli

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor

    Yeşil ve gri pasaportta sistem değişecek

    Bediüzzaman'ın “Kahraman Hoca” diye tarif ettiği Gönenli Mehmet Efendi yâd edildi

    'Son Şahitler’den Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

    Tel Abyadlı aşiretler, Suriye’deki yeni yönetimden terör örgütü PKK/YPG işgaline karşı destek istedi

    Dünya vicdanı bu kez Berlin’deydi: "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz"

    Bakanlıktan Marmara'ya kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsaf dışı suçlama yöntemleri
    Genel

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deprem uzmanından ciddi uyarı
    Genel

    Öğretmen adaylarına akademi engeli
    Şükrü BULUT

    Ne çabuk geçti…
    Yeni Asya'dan Size

    İslâm dünyasında medya yayıncılığı
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmîlik endeksi ne anlatıyor?
    Genel

    İktidardan oyalama taktiği
    Mehmet KARA

    Emekli de çalışan da aç!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.