Depreme hâlâ hazır değiliz

Gölcük merkezli Marmara Depremi’nin üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti. Resmi kaynaklara göre 17 Ağustos depreminde yaklaşık 19 bin kişi öldü, 50 bine yakın insan yaralandı ve 350 bini aşkın bina ve konut yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Hâlâ ders almayacak mıyız?

Verilen sözler 6 ayda unutuldu 17 Ağustos depreminden bu yıkıcılığına karşın, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremler, Türkiye’nin afet kuşağında yer alan bir ülke olmasına rağmen depremlere hâlâ hazır olmadığını gösterdi. Uzmanlar, o günden bugüne gerekli adımların atılmadığı konusunda hemfikir. 24 kentte 100 bini aşkın bina fay hattının yapı kurulmaması gereken sınır bölgelerinde yer alıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Türkiye’de depremlere yönelik kurumsal kapasitenin hâlâ çok yetersiz olduğu görüşünde. Alan, Maraş depremlerinin; 17 Ağustos depreminden hiç ders çıkarılmadığının bir göstergesi olduğunu savunuyor. Artı Gerçek’in haberine göre, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı ise ne 17 Ağustos ne de Maraş depremlerinden ders çıkarıldığı görüşünde. Afet Yönetim Profesörü Mikdat Kadıoğlu, “17 Ağustos depreminden bu yana afet yönetimi konusunda bir adım ileri iki adım geri gidiliyor” dedi. Haber Merkezi

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