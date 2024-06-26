Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

Elazığlı hukukçu Avukat Bülent Sekin Düztaş 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra birkaç müteahhitin günah keçisi ilan edilerek yargılanmasının dışında bir sorumlunun ortaya çıkarılmadığını söyledi.

İşin esas suçlusunun belediyeler ve idareciler olduğunu ifade eden Düztaş, böyle büyük bir felakete yol açan sorumsuzluğun cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bülent Sekin Düztaş, açıklamasında şunları söyledi: “Bunu kime sorarsanız sorun, teknik anlamda sorumluların cezalarını almadığını söyleyecektir. Aslında en üstten başlayarak, ki bunun en başında hükümet gelmektedir, hükümetten başlayarak belediyelere ve belediyede bu işin teknik kısımlarında çalışan personele kadar hepsinin sorumluluğu var.”

Ölümü göze alarak oturuyorlar

Deprem sonrasında bina hasar tespitlerinde çok büyük hatalar yapıldığını ve bu konuda açılan itiraz davalarının yüzde 70-80’inde bina hasar durumunun değiştiğine de dikkati çeken Avukat Düztaş: “Vatandaşlarda da şöyle bir durum var; vatandaş ekonomik krizin de etkisiyle ağır hasarlı binasının yıkılacağını ve yerine de bir bina koyamayacağını düşündüğü zaman binasının ağır hasarını hafif hasara dönmesini veya hafif hasara dönmesini istiyor. Ölümü göze alarak ağır hasarlı binada çok yoğun bir şekilde oturduklarını görüyoruz”

Elazığ - anka