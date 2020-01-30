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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Depremzedeler için toplanan yardım 80 milyon liraya yaklaştı

30 Ocak 2020, Perşembe 12:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira toplandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon, Malatya Valiliği emrine de 7 milyon lira olmak üzere toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği aktarıldı.

Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısının da artırıldığı ifade edilen açıklamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 TL olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 TL yardım toplanmıştır" denildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için süreç boyunca toplam 5 bin 702 kişinin çalışmalara katıldığı ifade edilen açıklamada, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı bildirildi. 

Etiketler: depremzede, yardım
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