"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Depremzedeler illerine geri döndürülmeli

28 Ağustos 2024, Çarşamba 16:28
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde. Depremzedelerin illerine geri dönmeleri sağlanmalı” dedi.

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 İli olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının mutlaka uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde. Çoğu esnafımızın arabası enkaz altında kalmış ve kullanılmaz hale gelmiş. En önemlisi enkaz altında kalan araçları yapacak usta kalmamışken şimdi bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler. Esnaf ve sanatkar işinin başına tam geçip ayağa kalkmadan deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı tüm deprem bölgesinde öncelik, ticari hayatın zaman kaybedilmeden canlandırılması yönünde olmalı” dedi.

Ticari hayat canlanmalı

Ticari hayatın canlanması ve yaşamın deprem bölgesinde normale dönmesi için Mücbir sebep halinin uzatılması ile birlikte esnafın vergi ve prim borçlarına bir kolaylık sağlanması gerektiğini ifade eden Palandöken şunları söyledi: “Meydana gelen deprem sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV vergisi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Esnafımız şuan sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan İşyeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve  2023 yılından önceki tüm vergilerine bir kolaylık getirilmelidir ki ticaret ile birlikte hayat normale dönebilsin.”

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrailli komutan: Lübnan'da soykırım yapın!

    Depremzedeler illerine geri döndürülmeli

    Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz

    İsrail bir günde 5’i çocuk 40 Filistinliyi katletti

    Adaletsizlik AKP'yi bitiriyor

    Batık kredilerde rekor artış

    İnsani yardım gemisine niye izin verilmiyor?

    Nerede yoksulluk geride kalmış?

    Yumurta da zamlandı

    ABD'de yüksek sıcaklık sebepli en çok ölüm geçen yıl kayda geçti

    AB, İsrail’e yaptırım uygulasın

    "Kirliliğe dayanıklı kefal gibi türler bile yaşayamıyor"

    Meteorolojiden İstanbul için uyarı

    Kursk NGS yakınlarında Ukrayna ordusuna ait misket bombası imha edildi

    Ermenistan ordusu Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Nagazaki Belediyesi anma törenine İsrail'i davet etmedi

    "Amerikan bunu biliyor; Bu, ateşle oynamaya benziyor"

    "ABD ile müzakereye engel yok ancak ona güvenmeyin"

    Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nahit Topaloğlu

    Sâdeleştirme/ Sahteleştirme 1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlaç mı, zehir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem nasıl bir azaptır?
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküş gizlenemiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar âilenin tahribine nasıl göz yumar!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bekir Ağa’dan “Koreli Recep” Ağabeye
    Risale-i Nur'dan

    Şu küçücük insanın büyük ehemmiyeti vardır
    Abdil YILDIRIM

    Her insan ölecek yaştadır
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Payamlı tesislerinde nurlu günler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.