Depremzedeler illerine geri döndürülmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde. Depremzedelerin illerine geri dönmeleri sağlanmalı” dedi.

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 İli olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının mutlaka uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde. Çoğu esnafımızın arabası enkaz altında kalmış ve kullanılmaz hale gelmiş. En önemlisi enkaz altında kalan araçları yapacak usta kalmamışken şimdi bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler. Esnaf ve sanatkar işinin başına tam geçip ayağa kalkmadan deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı tüm deprem bölgesinde öncelik, ticari hayatın zaman kaybedilmeden canlandırılması yönünde olmalı” dedi.

Ticari hayat canlanmalı

Ticari hayatın canlanması ve yaşamın deprem bölgesinde normale dönmesi için Mücbir sebep halinin uzatılması ile birlikte esnafın vergi ve prim borçlarına bir kolaylık sağlanması gerektiğini ifade eden Palandöken şunları söyledi: “Meydana gelen deprem sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV vergisi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Esnafımız şuan sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan İşyeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve 2023 yılından önceki tüm vergilerine bir kolaylık getirilmelidir ki ticaret ile birlikte hayat normale dönebilsin.”

ADNAN SOLMAZ - ANKARA