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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Depremzedeleri unuttular

07 Mayıs 2021, Cuma
İzmir’de depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala sorunların çözülmediğine dikkat çeken İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, ‘Depremzedeleri unuttular, ateş düştüğü yeri yakıyor. Toplum ilgisiz” dedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Bayraklı’da hasarlı olan birçok binanın yıkımı hala devam ediyor. Depremde evi yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler de mağduriyetlerinin giderilmemesinden şikayetçi. Kurulan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) ile seslerini duyurmak isteyen depremzedeler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, yaşadıkları sorunları Mezopotamya Ajansı’na anlattı. Depremzedelerin mağdur edilmesinin ilk olarak eşyalarını evlerinden alınmaya çalışılması sırasında yaşandığını hatırlatan Özkan, “Cumhurbaşkanı depremde eşyasını alamayan insanlara 30 bin liralık eşya yardımı yapılacağını söylemişti. Ancak eşya yardımı 10-15 dakika aralığında içeri girenlere yapıldı, 1 saat izinli olanlara yapılmadı. Halbuki bu ayrım olmamalıydı” dedi.

‘KİRAYA ÇIKANLAR ZOR DURUMDA, ÇARESİZCE BEKLİYORUZ...

Evlerini boşaltanların bir kısmının AFAD konteynerlerinde, 112 ailenin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere’de bulunan konutlarda kalmaya devam ettiğini dile getiren Özkan, “İnsanlar konteynerlarde kendilerini sığıntı gibi hissediyor. Kiraya çıkanlar 7 aydır zor durumda. 50 yaşındayım ve ömrümü verdiğim evim terk etmek zorunda kaldım. Bir evin en düşük kirası 2 bin liradır. Depremzedeler olarak çaresizce bekliyoruz” diye belirtti. Depremzedeler olarak hem yerel hem de merkezi yönetimden beklentilerinin olduğunu dile getiren Özkan, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak binaların maliyetinin yüksek olduğunu ve ödemeler için depremzedelerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililerle görüştüklerini anlatan Özkan, yakın bir zamanda sonuç almayı beklemediklerini söyledi. Kentsel dönüşüm kredisinin faiz oranlarının düşürülmesini talep ettiklerini aktaran Özkan, “Konutların 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl geri ödemeli şekilde verilmesini talep ediyoruz. Aksi taktirde burada yapılması planlanan evleri almaya gücümüz yetmez. Müteahhitler gelip yapacağı ev için 400 bin TL fiyat çıkarıyor, bizde bu kadar para yok ki. Nasıl alacağız bu kadar pahalı evi. Ardından onlarla gezen simsarlar geliyor, paran yoksa sat hisseni bana 150 bin TL’ye diyor. İnsanlar simsarların eline bırakıldı. Bizler makul olan ödeme koşullarında evlerimizi geri istiyoruz.”

‘SESİMİZİ DUYAN YOK’

Taleplerini duyurmak ve unutulmamak için sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktaran Özkan, sözlerini şu çağrıyla noktaladı: “Depremzedeleri unuttular, ateş düştüğü yeri yakıyor. Toplum ilgisiz, sesimizi duyan yok. Depremin olduğu günden iki gün sonra Amerika’da seçim oldu ve bizim deprem canlı yayınlarımız kesildi. Depremzedeleri unutmayın, 450 bin insanı unutmayın” çağrısında bulundu.

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