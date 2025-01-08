Derin İsrail: Türkiye’yle savaşa hazır olun!

İsrail merkezli Jerusalem Post (JP), İsrail hükümeti tarafından kurulan bir komite olan Nagel Komitesi’nin hazırladığı savunma raporuna ilişkin bir haber yayınladı.

Habere göre, Nagel Komitesi raporunda, İsrail’in, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği yazıldı. İsrail merkezli Nagel Komitesi’nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, “Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsının İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceğini’’ belirtildi ve savunma bütçesinin artırılması gibi bazı tavsiyelerde bulunuldu. Ankara - Anka

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