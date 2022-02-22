Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş: İyi ki varsın Yeni Asya

Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş, Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümü mesajında “Günümüzde basının pespaye haline bakınca, iyi ki varsınız diyorum” dedi.

Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş, Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümü için bir tebrik mesajı yayınladı. Dağdaş mesajında, “Yeni Asya Gazetesi, siyasî hayatımda zaman zaman düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmama imkân vermiş, kıymetli bir basın organımızdır. Demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti önceleyen, edepli bir dil kullanan gazetenizin, 53. Kuruluş yılını tebrik ediyorum. Günümüzde basının pespaye haline bakınca, iyi ki varsınız diyorum. Dün olduğu gibi, bugünde çizginizde kırıklık göstermediniz, hem de onca baskıya imkansızlığa rağmen. Bu vesileyle 53 yıl boyunca bu çileli hizmeti yapan, emek veren mensuplarınızın vefat etmiş olanlarına Rabbimden rahmet, yaşayanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Cedidenizin ömrü uzun, hizmetleri daim olsun. Okurlarınıza sevgi ve saygılar...” ifadelerini kullandı. HABER: MEHMET KARA

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