Dink suikastı dâvâsı 13. yılında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dâvâ, cinayetin ardından geçen 13 yıllık sürede Türkiye’de sonuçlanması beklenen önemli dâvâlar arasında yerini alıyor.

Hrant Dink’in, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin bulunduğu Şişli’de, hükümlü Ogün Samast’ın silâhından çıkan kurşunla öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Dink’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda açılan dâvâ İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde helan sürüyor. Dâvânın 2019 yılındaki son duruşması 28 Kasım’da gerçekleşti. Mahkeme heyeti, başka bir dâvâ kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yakup Kürşat Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin şahit olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 18 Şubat’a erteledi. AA

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