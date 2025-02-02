Diş hekimleri 14 Şubat’ta iş bırakacak

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş tabibi (Dt.) Özgür Öz, diş hekimlerinin yaşadıkları problemlere karşı diğer meslek gruplarından ayrı olarak ilk defa geniş katılımla ülke genelinde ve tüm basamaklarda iş bırakacağını duyurdu.

Kamu diş hekimlerinin 14 Şubat’ta ‘İşimizi aşkla yapmak için iş bırakıyoruz’ sloganıyla ülke genelinde eylem yapacağını belirten Dt. Öz, “Diş hekimlerinin çok ciddi problemleri mevcut. Gelinen son noktada bu durumun sürdürülebilirliği kalmadığı için sahaya çıkma zorunluluğu hissettiler. Diş hekimleri uyguladığı emeğin hakkını alamamaktadır. Bu konudaki önerimiz, tahakkuk oranlarından bağımsız olarak ek ödeme oranı Türkiye’nin her yerinde sabit olmalıdır. Sıfır nöbet uygulamasına da değinen Dt. Öz, “Diş hekimliğinde ‘Acil’ kavramı olmaması sebebi ile bu uygulamanın yeri yoktur” dedi. Haber Merkezi

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