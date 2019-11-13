Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail yönetimi devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgale son vermeli" dendi.

Türkiye, İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinlinin katledildiğini belirterek bu saldırıları şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail dünden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail Yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir. İsrail’in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin’de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail’in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin’de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

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