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30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter açıklaması

30 Haziran 2019, Pazar 19:42
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etmesine ilişkin, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Hafter, açıklama
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