Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 547'nci gününde sürüyor. Ardahan'dan 7 yıl önce üniversite öğrencisiyken dağa götürülen oğlu Burak için gelen anne Gülsen Ölmez de oturma eylemine dahil oldu. Anne Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Burak'tan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumu HDP kandırdı." dedi. Evladına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulunan Ölmez, "Oğlum, HDP önünde seni bekliyorum. 2014'teki eylemde de buradaydım. 4,5 ay kaldım. Bu sefer gitmeyeceğim, sonuna kadar bekleyeceğim. Bütün anneler de gelsin, bize destek versin." ifadelerini kullandı. AA

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