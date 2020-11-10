Diyarbakır’da 20. aile de evlâtlarına kavuştu

Diyarbakır’da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptıkları, 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin’e 6 yıllık hasretin ardından kavuşan Yalçın çifti sevincini evlât nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin için mart ayında oturma eylemine katılan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonunda kızlarının ikna edilmesiyle dün Şırnak’ta evlatlarına kavuşan anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın, HDP il binası önüne geldi. Zılgıtlarla karşılanan Yalçın çifti, evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüştü, onlara moral vermeye çalıştı. AA

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