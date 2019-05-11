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Diyarbakır'da PKK terörünün kurbanı 16 kişi anıldı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 13:25
Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında üç yıl önce köylerinde barındırmak istemedikleri teröristlerle mücadele ederken PKK'lıların 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda ölenlerin yakınlarının acısı dinmedi.

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında üç yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda yitirilen canlara duyulan özlem her geçen gün artıyor.

Terör örgütü PKK mensuplarının, 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda ölen 16 kişinin acısı dinmedi. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada aradan geçen üç yıla rağmen hüzün hakim.

Saldırıda kardeşini ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu, katliamı hiç unutmayacaklarını belirtti.

Yaman, kendilerine bu acıyı yaşatanları lanetlediklerini aktararak, "Onlar bize bu acıyı yaşattılar, Allah onların kökünü kurutsun. Bunların kime maşalık yaptığını biliyoruz. 'Sizin hakkınızı savunuyoruz.' deyip, bizi katlettiler. Sülalem Kürt. Ama şükür kimsenin maşası değilim." dedi.

Dava devam ediyor

Dürümlü mezrasında 16 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

İddianamede, tutuklu sanık Taş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden oldu.

AA

Etiketler: Diyarbakır, Dürümlü, PKK, terör, katliam
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