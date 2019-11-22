Doğu Akdeniz'de dördüncü sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. (Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." dedi.

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