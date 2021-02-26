Doğu Türkistan bizim dâvâmız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Denizli’de Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi.

Uysal, Doğu Türkistan’da yaşanan olaylara ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: “İnsanlığın ruhunu karartacak zulümlerin icat edildiği Doğu Türkistan’da yaşananlara Türkiye hiçbir şekilde sessiz kalamaz. Bizim nasıl Azerbaycan, Kıbrıs dâvâmız varsa Doğu Türkistan da Türk milletinin önemli bir davasıdır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hem Türkiye’de hem uluslar arası alanda seslerini duyurma noktasında DP olarak her vesileyle yanlarındayız. Türk milletinin mensubu olan hiç kimse bu zulüm ortadayken Çin devletinin taraftarı olamaz. Ama özellikle Vatan Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek’in böyle bir rolü var. Onları da kınıyorum.”