Doğu Türkistanlılar iade mi edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda konuştu.

Türkiye’nin uzun yıllara dayanan terörle mücadele tecrübesinin, uluslararası işbirliğinin bu tehditle başa çıkmak için elzem olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu kapsamda Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız. Bölgesel çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar ve yoksulluk tarafından tetiklenen uluslararası göç hareketleri de temel kırılganlıklardan birisi haline geldi” sözleri ülkemizdeki Doğu Türkistanlıları tedirgin etti. Çin’in terör bahanesiyle iadesini istediği Doğu Türkistanlılar “anlaşma mı yapıldı” sorusunu sordu. Haber Merkezi

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