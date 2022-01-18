Doktorların maaş isyanı

Geçinemediklerini söyleyen hekimlerin maaşı yeni yıl zammına rağmen 6 bin 208 lirada kaldı. ‘Yoksulluk sınırında maaşa razıyız” diyen sağlıkçılar düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Yılın ilk zamlı maaş ödemeleri yapıldı. Resmî bordroda, kamu hastanesinde çalışan bir hekimin Ocak ayı zamlı maaşı 6 bin 208 lira, hemşirenin maaşı 5 bin 397 lira görünüyor. Bu maaşların içinde yüzde 2,5’lik ek zam dışındaki tüm toplu sözleşme zamlarıyla enflasyon farkı ödemeleri yer alıyor. Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, devletin hekimler dahil sağlık personeline açlık sınırında maaş ödediğini belirterek, “Gece gündüz çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Yoksulluk sınırındaki maaşlara razı hale geldik” dedi. Birleşik Kamu-İş’in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin Aralık ayı açlık sınırı 4 bin 652 lira, yoksulluk sınırı 13 bin 598 lira” dedi. Sözcü’nün haberine göre Uğur, Türkiye’de sağlık çalışanlarına açlık sınırında maaşların ödendiğini, geçim derdine düşen sağlıkçıların halinin resmi maaş bordrolarında açıkça görüldüğünü söyledi.

Büyük bir hayal kırıklığı

Sağlıkçıların, “zam yaptık, yapıyoruz, yapacağız” denilerek sürekli oyalandığını belirten Dr. Uğur, “Sağlık çalışanları ocak ayı bordrolarını ellerine aldıklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hekiminden biyoloğuna kadar tüm sağlık çalışanları açlık sınırındaki maaşlarıyla ay sonunu nasıl getireceğini düşünmektedir” dedi. Başkan Derya Uğur’un paylaştığı zamlı ocak ayı bordrolarına göre, hekimler artan hayat pahalılığı karşısında 6 bin 208 lira, biyologlar 6 bin 152 lira, sağlık teknisyenleri 6 bin 498 lira, hemşireler 5 bin 397 lira, uzman ebeler 5 bin 691 lira maaşla geçinmeye çalışacaklar. Bu memurlardan sendikalı olanlara 3 ayda bir olmak üzere ayrıca 487 lira da toplu sözleşme ikramiyesi ödendi.

TBMM gündemine gelmeli

Derya Uğur, açlık sınırındaki maaşların ilerleyen aylarda üst vergi dilimine gireceği için daha da düşeceğine dikkat çekti. İktidarın sağlık çalışanlarına yönelik sık sık iyileştirme zammı sözü verdiğini ama tutmadığını ifade eden Uğur, “Pandemi yorgunu sağlık çalışanları artık laf değil, gerçek zam istiyor. 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının tamamını kapsayacak iyileştirme bir an evvel TBMM gündemine gelmeli, sağlık çalışanlarının maaşının asgarisi yoksulluk sınırı olmak üzere ‘tek maaş’ olarak düzenlenmelidir” diye konuştu.

Haber Merkezi